Юрий Ильинов

Беспощадная меткость: ФАБ-500 нашли вэсэушников в заброшенных домах Российские бомбардировщики продолжают систематическую охоту за живой силой и опорными пунктами противника в прифронтовой зоне. Канал "Изнанка" обнародовал кадры боевой работы в Харьковской области, где наши "Сухие" накрыли группы боевиков киевского режима, пытавшихся укрыться от ударов в заброшенных строениях населенных пунктов Устиновка и Благодатовка. В каждом из этих объектов противник оборудовал временные укрытия, однако это не спасло их от высокоточного поражения. В обоих случаях по зданиям было выпущено по четыре фугасных авиабомбы калибром 500 килограммов. https://vkvideo.ru/video-1212283_456239511 Особого внимания заслуживает феноменальная точность попаданий - бомбометание выполнялось с использованием унифицированных модулей планирования и коррекции (УМПК), которые превращают обычные боеприпасы в высокоточное оружие. Мощные взрывы полностью разрушают строения вместе со всем содержимым, гарантированно уничтожая укрывшихся там вэсэушников. Важно, что сбросы происходят с безопасного расстояния, вне зоны действия штатных средств ПВО противника, поэтому перехватить или как-то противодействовать этим бомбам невозможно. Такие удары существенно ослабляют оборонительные возможности врага и деморализуют его подразделения, лишая их даже иллюзии защиты в каменных стенах.