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Глава СКР поручил расследовать гибель 12-летнего мальчика из Удмуртии

Глава СКР поручил расследовать гибель 12-летнего мальчика из Удмуртии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести тщательное расследование смерти 12-летнего мальчика из Удмуртии, который скончался в феврале этого года после длительного лечения в больнице.

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