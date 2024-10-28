Глава СКР поручил расследовать гибель 12-летнего мальчика из Удмуртии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести тщательное расследование смерти 12-летнего мальчика из Удмуртии, который скончался в феврале этого года после длительного лечения в больнице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии