Вы хотели жить как в Америке?

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В 2002 году, если не ошибаюсь, вышел сериал «Бригада». К тому времени криминальная обстановка с организованной преступностью более-менее разрешилась, даже РУБОП был ликвидирован.

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Комментарии
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Олег Едаменко
Удивительно правильная и своевременная статья. В самом деле - государству граждане нужны? Нужны, ишь как верещат со всех утюгов о демографическом кризисе и нехватке рабочих рук! Так какого хрена оно свою молодёжь позволяет кормить духовно-нравственным дерьмом?! И вы, граждане - не оставайтесь равнодушными! Я предлагаю всем пострадавшим от подростковых гоп-стопов подавать в суд на этого Жору Крыжовникова. И родителям задержанных и осуждённых за эти дела подростков тоже! Завалить этого козла исками за моральный ущерб, пустить по миру. Неважно, если дело не выиграете - пусть хоть нервы себе помотает. Пара сотен исков - и ему некогда будет снимать всякую дрянь.
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48 мин.
ОП
Олег Петров
👍👍👍🤝
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14 мин.

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