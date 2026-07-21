Mercedes в тупике: команда не может разгадать проблему Рассела

Mercedes в тупике: команда не может разгадать проблему РасселаLAT Images / MercedesКоманда Mercedes продолжает искать причину, по которой Джордж Рассел теряет скорость на прямых из-за особенностей работы системы использования электрической энергии.
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