Путин и Лукашенко договорились встретиться на саммите СНГ в Туркмении

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились продолжить обсуждение актуальных вопросов при личной встрече на полях саммита СНГ в Туркменистане.
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