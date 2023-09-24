Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 армейской авиации ЮВО продолжают выполнение задач в зоне проведения СВО

При выполнении боевых вылетов экипажи ударных и разведывательно-ударных вертолетов выполняют пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и боевой бронированной технике подразделений украинских националистов.
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