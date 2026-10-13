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Возвращение Моуринье в Рим будет непростым: хозяева готовы огорчить сливочных. Прогноз на «Рома» — «Реал»

Возвращение Моуринье в Рим будет непростым: хозяева готовы огорчить сливочных. Прогноз на «Рома» — «Реал»

Мадрид ждет горячий прием в Вечном городе.Второй тур общего этапа Лиги чемпионов сведет на «Стадио Олимпико» «Рому» и мадридский «Реал».

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