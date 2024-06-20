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Kioxia к 2027 году рассчитывает увеличить количество слоёв 3D NAND до 1000 штук На техн...

Kioxia к 2027 году рассчитывает увеличить количество слоёв 3D NAND до 1000 штук На техн...

Kioxia к 2027 году рассчитывает увеличить количество слоёв 3D NAND до 1000 штукНа технологической конференции в Сеуле, по данным PC Watch, компания Kioxia продемонстрировала намерения к 2027 году наладить выпуск микросхем 3D NAND с увеличенным до 1000 штук количеством слоёв.

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