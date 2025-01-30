Meta согласилась выплатить Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов

Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) согласилась выплатить Трампу $25 млн для урегулирования иска, который республиканец подал в 2021 году в связи с блокировкой его аккаунтов в Facebook и Instagram (принадлежат Meta).
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