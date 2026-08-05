Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 433 подписчика

Диверсанты ВСУ раскрыты и взорваны у границы: главная новость СВО 5 августа

Диверсанты ВСУ раскрыты и взорваны у границы: главная новость СВО 5 августа

Вооружённые силы Украины стягивают к границам Брянщины в Черниговской области диверсионные группы и пограничные подразделения, пытаясь отвлечь российские силы с ключевых направлений и активизировать террористическую деятельность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии