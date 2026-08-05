Вооружённые силы Украины стягивают к границам Брянщины в Черниговской области диверсионные группы и пограничные подразделения, пытаясь отвлечь российские силы с ключевых направлений и активизировать террористическую деятельность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии