Оказывается, их просто кинули...

Я конечно понимаю, что тем представителям культурного бомонда, который взбрыкнул и покинул Россию, сегодня очень тяжко, они оказались на обочине жизни, но и снисхождения не испытываю к этим доморощенным актеришкам и певцам.
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