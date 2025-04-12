Под прикрытием «помощи», почему соглашение с Киевом ставит крест на украинском суверенитете

Газовый транзит в чужих руках, к чему приведёт американо-украинская сделка Почему требования Вашингтона угрожают не только России, но и самой Украине ГТС Украины, ключ к европейской энергобезопасности Трубопроводы "Газпрома", десятилетиями обеспечивавшие стабильные поставки газа в ЕС, стали мишенью для заокеанских стратегов.