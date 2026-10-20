В Москве вручили престижную национальную премию в области боевых искусств. Обладателями «Золотого пояса» в этом году стали спортсмены, прославившие нашу страну на международной арене, а также заслуженные тренеры.
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