Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

34 231 подписчик

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    Отвалите от Украины вы Запад!Байден грозит яде...

Атакована очередная российская нефтебаза

Атакована очередная российская нефтебаза

Украина продолжает атаковать тыловые регионы России. Так, сегодня утром дрон долетел до Тамбовской области.

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Комментарии
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алекс кузь
Пво не гарантирует ничего. Кадры пво нужно менять для поиска достойных начальников. Гранты от мо рф на раннее упреждение системы гражд обороны.
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12 час.
Андрей Тихонов
Для низколетящих ЛА нужно укомплектовать ПВО оборудованием вышки сотовой связи, их по стране как грязи
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9 час.

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