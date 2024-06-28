Украина продолжает атаковать тыловые регионы России. Так, сегодня утром дрон долетел до Тамбовской области.
Атакована очередная российская нефтебаза
Комментарии
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алекс кузь
Пво не гарантирует ничего. Кадры пво нужно менять для поиска достойных начальников. Гранты от мо рф на раннее упреждение системы гражд обороны.
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12 час.
Андрей Тихонов
Для низколетящих ЛА нужно укомплектовать ПВО оборудованием вышки сотовой связи, их по стране как грязи
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9 час.
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