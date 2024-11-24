Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 768 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Витковский
    опять тупую морду в интернет выставилО????? Убери и не хрюкай, лучше засунь тупую морду в корыто с дерьмом, скоро пор...Астафьев и "ленив...
  • Дмитрий Востряков
    Я считаю что и Польши не должно быть, хватит пшекам пить кровь Русскую! Им в каждом столетии от России по сусалу дост...Границы России ст...
  • Дмитрий Бакланов
    Предприятиям вроде вообще нет дела до ставки кредита. Ну кто из предприятий ВЫНУЖДЕН брать такой кредит? Да тот, кто ...Ключевая ставка, ...

Швейцария остановила поставки снарядов Польше, узнав, что боеприпасы идут на Украину

Швейцария остановила поставки снарядов Польше, узнав, что боеприпасы идут на Украину

Политнавигатор Associated Press сообщает, что Швейцария официально остановила экспорт боеприпасов в Польшу, после того, как стало известно, что около 645 тысяч малокалиберных снарядов швейцарского производства направили Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх