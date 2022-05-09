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Депутат Милонов отпраздновал День Победы с жителями луганской Брянки

Депутат Милонов отпраздновал День Победы с жителями луганской Брянки

В луганском городе Брянка отпраздновали День Победы. Несмотря на то, что последние восемь лет жители чаще слышали звуки взрывов, стрельбы и прилеты ракет, они ни разу не пропускали этот праздник и ежегодно собирались на площади у Дворцовой улицы.

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