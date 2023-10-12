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Мы соседи по планете

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Самые провокационные кадры из фотоархива American Apparel

Самые провокационные кадры из фотоархива American Apparel

13 октября 2003 года открылся первый магазин American Apparel — компании, известной по всему миру не только и не столько своей простой удобной повседневной одеждой, часто в стиле «унисекс», сколько своими провокационными рекламными кампаниями и съемками для каталогов, которыми компания занимается сама, без привлечения креативных агентств.

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