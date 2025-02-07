Дмитрий Спивак: Трамп и Зеленский готовятся обсудить, как поделить наши недра. Кто получит больше?

Почему Трамп хочет встретиться с Зеленским на следующей неделе? Почему Зеленский говорит об американцах и наших ресурсах? Какие изменения могут произойти до 100-дневного отсчета до майских дней? На следующей неделе президент США Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским.