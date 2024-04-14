10 лет киевские госпереворотчики развязали АТО на Донбассе при молчаливом согласии Запада

13 апреля 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о начале так называемой «антитеррористической» операции (АТО) с привлечением армии против восставшего Донбасса, жители которого не были согласны со сменой власти и заявили о независимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии