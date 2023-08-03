Марочко: ВСУ минируют пути отхода своих бойцов на Краснолиманском направлении

Штурмовые группы ВСУ гибнут либо в бою, либо при отступлении.Военный эксперт ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, рассказал о том, как украинское командование на Краснолиманском направлении отправляет солдат на верную смерть.