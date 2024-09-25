Правительство ФРГ решило провести встречу с лидерами четырех стран

Правительство ФРГ планирует во время визита в Германию президента США Джо Байдена пригласить президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, чтобы провести встречу четырех стран.
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