Фарион все

Уси цили знищены!Фарион померла от огнестрельного ранения в голову.Иронично, но в том числе и благодаря Фарион началась Русская Весна.
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ИИ
Иван Иваныч
Сгинула нечисть.
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12 час.
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Уси цили знищены!Фарион померла от огнестрельного ранения в голову.Иронично, но в том числе и благодаря Фарион началась Русская Весна.
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