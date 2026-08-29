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Газета.ру

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Батраков отдал предголевую передачу в дебютном матче за "Галатасарай"

Батраков отдал предголевую передачу в дебютном матче за "Галатасарай"

Турецкий «Галатасарай» в матче второго тура национального чемпионата обыграл «Гезтепе». Встреча завершилась со счетом 3:2.

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