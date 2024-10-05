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Закон, порядок, государство

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Полицейские Челябинской области задержали местную жительницу, обманувшую банк почти на 2 млн рублей

Полицейские Челябинской области задержали местную жительницу, обманувшую банк почти на 2 млн рублей

В дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по городу Магнитогорску обратился представитель одного из банков России с заявлением провести проверку в отношении одного из клиентов.

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