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Царьград

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Мэр Иркутска объявил ЧС и уничтожение скота из-за заболевания

Мэр Иркутска объявил ЧС и уничтожение скота из-за заболевания

В Иркутском муниципальном округе введён режим ЧС из-за заразного узелкового дерматита. Мэр Леонид Фролов сообщил об уничтожении скота в деревнях Бутырки и Коты.

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