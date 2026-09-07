Почему Дмитрий Донской на Куликовом поле сражался в доспехах простого ратника?

В массовом представлении о Куликовской битве закрепился эпизод: перед сражением великий князь Дмитрий Иванович передаёт свою верхнюю одежду и коня боярину Михаилу Бренку, ставит его под великокняжеским стягом, а сам вступает в бой в рядах войска, неотличимый от других воинов.
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