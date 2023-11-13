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«Пьяная вишня»: как просто сделать вкуснейший алкогольный десерт, который согреет зимними вечерами

«Пьяная вишня»: как просто сделать вкуснейший алкогольный десерт, который согреет зимними вечерами

Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно  Ну что, готовы к сезону консервации? Много уже вишни куплено/собрано по этому поводу? Что ж, если холодными зимними вечерами вы планируете заряжаться витаминами натурального происхождения, советуем приготовить кое-что повеселее обычного варенья.

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