«Пьяная вишня»: как просто сделать вкуснейший алкогольный десерт, который согреет зимними вечерами

Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно Ну что, готовы к сезону консервации? Много уже вишни куплено/собрано по этому поводу? Что ж, если холодными зимними вечерами вы планируете заряжаться витаминами натурального происхождения, советуем приготовить кое-что повеселее обычного варенья.