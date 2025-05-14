Слуцкий заявил о намерении делегации России договориться о мире в Стамбуле

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о намерении российской делегации, которая поедет на переговоры с Украиной в Стамбул, проявить стремление к достижению договорённостей для дальнейшего мира.
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