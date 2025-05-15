Бывшие топ-менеджеры РАО «ЭС Востока» получили сроки по делу о растрате 421 миллиона

Экс-менеджерам РАО «ЭС Востока» дали 7,5 года за растрату 421 млн рублей Фрунзенский районный суд во Владивостоке приговорил бывших топ-менеджеров ПАО «РАО Энергетические Системы (ЭС) Востока» и ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) к срокам до 7,5 года лишения свободы по делу о растрате 421 миллиона рублей.