Просмотр видео высокого качества на YouTube стал затруднителен для большинства россиянПо сообщениям ТАСС, РБК, «Ведомостей», «Коммерсанта» и других изданий, видеосервис YouTube у большинства пользователей из России перестал воспроизводить видео в формате 1080p и выше.