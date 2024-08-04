Просмотр видео высокого качества на YouTube стал затруднителен для большинства россиянПо сообщениям ТАСС, РБК, «Ведомостей», «Коммерсанта» и других изданий, видеосервис YouTube у большинства пользователей из России перестал воспроизводить видео в формате 1080p и выше.
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