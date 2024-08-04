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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Просмотр видео высокого качества на YouTube стал затруднителен для большинства...

Просмотр видео высокого качества на YouTube стал затруднителен для большинства...

Просмотр видео высокого качества на YouTube стал затруднителен для большинства россиянПо сообщениям ТАСС, РБК, «Ведомостей», «Коммерсанта» и других изданий, видеосервис YouTube у большинства пользователей из России перестал воспроизводить видео в формате 1080p и выше.

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