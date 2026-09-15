Ким Чен Ын уверен в победе России, подтвердив дальнейшую поддержку Москвы Пхеньян уверен в победе России в конфликте на Украине и продолжит подде.
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