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Шейла Высоцки стала частным детективом, чтобы через четверть века найти убийцу подруги

Шейла Высоцки стала частным детективом, чтобы через четверть века найти убийцу подруги

Труп студентки Энджи Самоты с ножевыми ранениями нашли в ее квартире осенью 1984 года. Тогда полиция так и не смогла найти убийцу, и дело осталось нераскрытым.

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