Игры в имитацию: зачем ученые создают ураганы и разрушают все вокруг

Скриншот видео Падение метеоритов на Землю, ураганы невиданной силы и наводнения, сметающие все на своем пути, – все эти страшные природные катаклизмы, их последствия, а главное – возможность предотвращения ученые изучают с помощью специальных программ и аппаратуры, имитирующих настоящие процессы.
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