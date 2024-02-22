Игры в имитацию: зачем ученые создают ураганы и разрушают все вокруг

Скриншот видео Падение метеоритов на Землю, ураганы невиданной силы и наводнения, сметающие все на своем пути, – все эти страшные природные катаклизмы, их последствия, а главное – возможность предотвращения ученые изучают с помощью специальных программ и аппаратуры, имитирующих настоящие процессы.