Avia.pro - СМИ Туран Шахвердиев решил, что 17 лет для девушки это нормальный возраст для соития, полиция помогла ему понять насколько сильно он ошибался Находка.
Тренер под ударом: кто такой Туран Шахвердиев?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
какие внуки? ей не больше 40 лет, этой мразт.
Ответить
4 час.
Владимир Алтайцев
ООО, как ты свою мамашу разрекламировал, выродок. видать она была знаменитостью на районе - Звезда подвалов и канав!!!
Ответить
4 час.
alik3456 Джексон
Прямо фильм Ворошиловский стрелок. Только деда с винтовкой нету...
Ответить
14 мин.
Свежие комментарии