"Хитрый койот": и мультяшки тоже люди

На прошлой неделе одним из лидеров российского проката стала комедия «Хитрый койот». В новой картине Дейва Грина («Черепашки-ниндзя 2») анимационные персонажи сосуществуют на экране с людьми на манер знаменитого фильма Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера».