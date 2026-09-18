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"Хитрый койот": и мультяшки тоже люди

"Хитрый койот": и мультяшки тоже люди

На прошлой неделе одним из лидеров российского проката стала комедия «Хитрый койот». В новой картине Дейва Грина («Черепашки-ниндзя 2») анимационные персонажи сосуществуют на экране с людьми на манер знаменитого фильма Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера».

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