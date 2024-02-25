Британский премьер-министр Риши Сунак в материале для The Times призвал Запад быть смелее в вопросах конфискации замороженных российских активов.
Премьер Британии Сунак призвал Запад смелее арестовывать активы РФ
Комментарии
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МС
Марина Свобода
Беда коль пироги печет сапожник... Сунак, так держать и Англия падет...
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18 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Что-то этот жЫдёнок полуиндусского происхождения, мелкобританским банкам так и не удосужился обьяснить механизм этого "гоп-стопа", а активно толкает еврогейцев первыми сунуть свое рыло в воровство российских денег. Клоун, а не премьер.
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16 час.
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