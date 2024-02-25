ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Что-то этот жЫдёнок полуиндусского происхождения, мелкобританским банкам так и не удосужился обьяснить механизм этого "гоп-стопа", а активно толкает еврогейцев первыми сунуть свое рыло в воровство российских денег. Клоун, а не премьер.