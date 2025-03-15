Kia Rio российской сборки стал намного доступнее: известны цены

Российский автомобильный рынок продолжает демонстрировать интересную динамику. Бренд Solaris, известный своими аналогами популярных моделей Kia и Hyundai, собранных в Санкт-Петербурге, представил обновление своего модельного ряда 2025 года, сделав его еще более доступным для широкого круга покупателей.
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