Сделали замену своей скандальной табуретке: этажерка своими руками из подручных средств - остатков брусков и ..старых ламелий от кровати

Мой ремонт на кухне впал в ступор и не желает из него выходить. Но я надежды не теряю, я ж оптимистка😂 Тем более новое наполнение для кухни потихоньку создаётся: я давно планировала что-то убавить, что-то прибавить, оптимизировать, в общем, все углы и добавить вариантов хранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии