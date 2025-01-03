Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • Tatyana Gridchina
    Да, носили в средине 70-х годов... И было очень даже симпатично.Как заявить миру,...
  • Наталья Середа
    Какие же у нас есть мастера! Восхищение вашими работами👍❤️17 старинных веще...
  • людмила макарова
    Я в школе класс 5, а это  67 год тоже  носила такой как на фото 10 и у многих такие были, очень удобно и шапочка и шарфКак заявить миру,...

Сделали замену своей скандальной табуретке: этажерка своими руками из подручных средств - остатков брусков и ..старых ламелий от кровати

Сделали замену своей скандальной табуретке: этажерка своими руками из подручных средств - остатков брусков и ..старых ламелий от кровати

Мой ремонт на кухне впал в ступор и не желает из него выходить. Но я надежды не теряю, я ж оптимистка😂 Тем более новое наполнение для кухни потихоньку создаётся: я давно планировала что-то убавить, что-то прибавить, оптимизировать, в общем, все углы и добавить вариантов хранения.

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Комментарии
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Grandad
Зачем 2 раза покрывать маслом и потом красить?
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10 час.

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