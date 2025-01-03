Сделали замену своей скандальной табуретке: этажерка своими руками из подручных средств - остатков брусков и ..старых ламелий от кровати

Мой ремонт на кухне впал в ступор и не желает из него выходить. Но я надежды не теряю, я ж оптимистка😂 Тем более новое наполнение для кухни потихоньку создаётся: я давно планировала что-то убавить, что-то прибавить, оптимизировать, в общем, все углы и добавить вариантов хранения.