Мотострелки группировки войск «Восток» оттачивают навыки стрельбы из гранатомётов и реактивных огнеметов в тыловых районах СВО

На полигоне каждый обучающийся учиться поражать цели, имитирующие боевую технику противника на расстоянии более 500 метров.
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