Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

874 подписчика

Мотострелки группировки войск «Восток» оттачивают навыки стрельбы из гранатомётов и реактивных огнеметов в тыловых районах СВО

Мотострелки группировки войск «Восток» оттачивают навыки стрельбы из гранатомётов и реактивных огнеметов в тыловых районах СВО

На полигоне каждый обучающийся учиться поражать цели, имитирующие боевую технику противника на расстоянии более 500 метров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх