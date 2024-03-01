Появился разговор немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост

В Сети появился разговор немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост. Беседа проходила 19 февраля между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
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