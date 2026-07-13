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Татар-информ

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Казанский ЦУМ примет юбилейный этнофест «Стиль жизни – Культурный код»

Казанский ЦУМ примет юбилейный этнофест «Стиль жизни – Культурный код»

С 22 по 26 июля этого года казанский Центр уникального мастерства впервые примет юбилейный, пятый по счету международный этнофестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код».

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