БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Блудные дети» России: Они думали, что на Западе их примут с объятиями, а оказались у разбитого корыта

«Блудные дети» России: Они думали, что на Западе их примут с объятиями, а оказались у разбитого корыта

Сбежавшие из страны артисты просятся назад. Понять, простить? Людмила Николаева На фото: актриса Чулпан Хаматова (Фото: Михаил Терещенко/ТАСС) Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин Елена Драпеко Всё больше артистов, уехавших из России с началом СВО, высказывают желание вернуться.

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Комментарии
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vagas Karlito
Справедливо было бы ,-если возвращенцы были бы  отстраненны от публичной деятельности совсем! Ни в театр ни в кино они затребованы быть не должны! Места  сытные для тех кто не бегал! Тем более каждому понятно ,что мы свободно и без них  можем обойтись!
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3 н.
ВС
Владимир Соловьев
Какова власть, таковы и &quot;блудные дети&quot;.
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3 н.