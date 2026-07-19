«Блудные дети» России: Они думали, что на Западе их примут с объятиями, а оказались у разбитого корыта

Сбежавшие из страны артисты просятся назад. Понять, простить? Людмила Николаева На фото: актриса Чулпан Хаматова (Фото: Михаил Терещенко/ТАСС) Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин Елена Драпеко Всё больше артистов, уехавших из России с началом СВО, высказывают желание вернуться.
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