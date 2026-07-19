«Блудные дети» России: Они думали, что на Западе их примут с объятиями, а оказались у разбитого корыта

vagas Karlito

Справедливо было бы ,-если возвращенцы были бы отстраненны от публичной деятельности совсем! Ни в театр ни в кино они затребованы быть не должны! Места сытные для тех кто не бегал! Тем более каждому понятно ,что мы свободно и без них можем обойтись!