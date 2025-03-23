В Новосибирске состоялся II Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь». В мероприятии приняли участие более 100 кинематографистов Москвы, Санкт- Петербурга, Новосибирской области, Красноярского края, Алтайского края, Омской области, Республики Алтай и других регионов.
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