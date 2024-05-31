Как Россия и Китай могут обрушить экономику США и почему пока не делают этого

Эта статья будет интересна тем, кто на простом языке хотел бы разобраться, что происходит в мировой экономике, действительно ли экономика США движется к своему закату, и почему Россия и Китай давно могли покончить с США, но пока не делают этого и даже продают на Запад свои ресурсы, что удивляет и возмущает многих россиян.