Мировые центральные банки готовятся к краху доллара

Честно говоря, не совсем понятно зачем Дональд Трамп рвётся порулить США. Экономика которых - по факту, если изучать их экономическую статистику внимательней вглубь, а не поверхностно по СМИ - чувствует себя очень не очень.
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