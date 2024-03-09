Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Мировые центральные банки готовятся к краху доллара

Мировые центральные банки готовятся к краху доллара

Честно говоря, не совсем понятно зачем Дональд Трамп рвётся порулить США. Экономика которых - по факту, если изучать их экономическую статистику внимательней вглубь, а не поверхностно по СМИ - чувствует себя очень не очень.

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