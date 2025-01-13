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Теннисист Рублев заявил, что страдает биполярным расстройством

Теннисист Рублев заявил, что страдает биполярным расстройством

Российский теннисист Андрей Рублев признался, что страдает биполярным расстройством.По словам второй ракетки России, после вылета в первом круге Уимблдона в 2024 году он испытывал серьезный стресс и столкнулся с биполярным расстройством, пишет The Guardian.

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