Пленный наемник из Колумбии: ВСУ обманули нас и послали прямо на линию огня Пленный колумбийский наемник Ангель Карденас Монтилла, воевавший в Вооруженных силах Украины (ВСУ), пожаловался на обман со стороны Украины.
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