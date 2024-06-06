Пленный колумбийский наемник рассказал об обмане ВСУ

Пленный наемник из Колумбии: ВСУ обманули нас и послали прямо на линию огня Пленный колумбийский наемник Ангель Карденас Монтилла, воевавший в Вооруженных силах Украины (ВСУ), пожаловался на обман со стороны Украины.