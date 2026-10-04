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ФК «10» Мусагалиева встретится с «Матч ТВ» Генича в 6-м туре Кубка Лиги

WINLINE Кубок Лиги , 6-й тур 4 октября, воскресенье ФК «10» – « Матч ТВ ». Начало – в 19:00. Матч пройдет в Москве на стадионе Cosmos Arena.

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