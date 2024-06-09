"СХВАТИЛ НА УЛИЦЕ, ВИДЕО ЕСТЬ, В ПОЛИЦИИ ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ВЗЯЛИ": ЭТИ НАПАДЕНИЯ МИГРАНТОВ НЕ ВОЙДУТ В СВОДКИ МВД Словно не было теракта в "Крокусе" и десятков заявлений с высоких трибун о пересмотре миграционной политики.
Складывается впечатление, что люди в погонах просто их боятся. А тогда кто нас защитит?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
"Силовику страшно: того гляди, затопчут его бородачи, не оставив и фуражки. Он отступает…" Он не отступать должен, а из автомата отстреливаться! На фронте тоже бы отступал? Закон должен быть как в Штатах, нападение на полицейского- расстрел на месте. Толпа напала? Значит всех положить тут же. Нападение банды на мирных жителей и полицию должно обязательно вызывать огонь из автоматов по банде. А кто там был и какая диаспора попытается защитить, дело десятое. Мало того, если диаспора попытается защитить, значит все "защитники" должны быть арестованы как соучастники бандитского нападения!
Ответить
9 час.
d
demyr150648
Когда полицай любого ранга (Колокольцев?!) реально потворствует преступной миграции, он по меньшей мере соучастниК. Когда на заявление об явном преступлении илие его попытке полицая закрывает глаза, иее (поллицию) приходится принуждать заниматься своим функционалом, то она - тоже уже участник, как покрывающий и крышующий преступников орган. А теперь зададим всем простой вопрос, кому платят за крышевание диаспор? Прстому менту или полицейскому? Конечно... не им! Наверное все диаспоры у нас под крышей. Тогда и вся верхушка полиции - преступники. ну, логично?
Ответить
3 мин.
Александр Сухно
Все верно, если власти не хотят или не могут навести порядок, значит народ ДОЛЖЕН это сам сделать, любым способом. И если власти будут поддерживать бардак, то их туда же до кучи.
Ответить
2 мин.
Свежие комментарии