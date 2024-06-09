Складывается впечатление, что люди в погонах просто их боятся. А тогда кто нас защитит?

М ММ "Силовику страшно: того гляди, затопчут его бородачи, не оставив и фуражки. Он отступает…" Он не отступать должен, а из автомата отстреливаться! На фронте тоже бы отступал? Закон должен быть как в Штатах, нападение на полицейского- расстрел на месте. Толпа напала? Значит всех положить тут же. Нападение банды на мирных жителей и полицию должно обязательно вызывать огонь из автоматов по банде. А кто там был и какая диаспора попытается защитить, дело десятое. Мало того, если диаспора попытается защитить, значит все "защитники" должны быть арестованы как соучастники бандитского нападения!

d demyr150648 Когда полицай любого ранга (Колокольцев?!) реально потворствует преступной миграции, он по меньшей мере соучастниК. Когда на заявление об явном преступлении илие его попытке полицая закрывает глаза, иее (поллицию) приходится принуждать заниматься своим функционалом, то она - тоже уже участник, как покрывающий и крышующий преступников орган. А теперь зададим всем простой вопрос, кому платят за крышевание диаспор? Прстому менту или полицейскому? Конечно... не им! Наверное все диаспоры у нас под крышей. Тогда и вся верхушка полиции - преступники. ну, логично?