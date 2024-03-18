Дендроидное поведение малого поясохвоста состоит в том, что он захватывает ртом свой хвост и сворачивается в клубок.
Уроборос
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Дендроидное поведение малого поясохвоста состоит в том, что он захватывает ртом свой хвост и сворачивается в клубок.
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